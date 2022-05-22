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    Книжный салон — 2022 в Петербурге посетили более полумиллиона человек

    873
    2 комментария

    На Дворцовой площади в воскресенье завершил свою работу XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон, который продолжался с 19 по 22 мая. По подсчетам организаторов, за эти дни его посетили около 500 тысяч человек.

    Фото: Медиацентр правительства Санкт-Петербурга
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    По данным медиацентра Смольного, в рамках Салона на Дворцовой прошло более 100 мероприятий, среди которых встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы и лекции. Желающие, в частности, получили возможность встретиться и пообщаться с Евгением Водолазкиным, Александрой Марининой, Андреем Князевым, Захаром Прилепиным, Николаем Стариковым, Майей Кучерской, Михаилом Трофименковым, Львом Лурье, Александром Пелевиным, Андреем Максимовым, Олегом Роем и многими другими авторами. Свои стенды на Салоне презентовали 250 издательств.

    Фото: Медиацентр правительства Санкт-Петербурга
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    Главными темами Книжного салона — 2022, как и заявлялось, стали 350-летие Петра Первого, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского.

    Фото: Медиацентр правительства Санкт-Петербурга
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    «Фонтанка» подробно рассказывала о 10 лучших, по мнению редакции, книгах петербургского книжного салона этого года.

    Фото: Медиацентр правительства Санкт-Петербурга
    Фото: Медиацентр правительства Санкт-Петербурга
    Фото: Медиацентр правительства Санкт-Петербурга

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    Комментарии (2)

    262224921
    Международный )))
    kоt-obormot
    плебс я надеюсь все сжОг, что местному божку неугодно?
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