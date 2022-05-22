Книжный салон — 2022 в Петербурге посетили более полумиллиона человек

На Дворцовой площади в воскресенье завершил свою работу XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон, который продолжался с 19 по 22 мая. По подсчетам организаторов, за эти дни его посетили около 500 тысяч человек.
По данным медиацентра Смольного, в рамках Салона на Дворцовой прошло более 100 мероприятий, среди которых встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы и лекции. Желающие, в частности, получили возможность встретиться и пообщаться с Евгением Водолазкиным, Александрой Марининой, Андреем Князевым, Захаром Прилепиным, Николаем Стариковым, Майей Кучерской, Михаилом Трофименковым, Львом Лурье, Александром Пелевиным, Андреем Максимовым, Олегом Роем и многими другими авторами. Свои стенды на Салоне презентовали 250 издательств.
Главными темами Книжного салона — 2022, как и заявлялось, стали 350-летие Петра Первого, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского.
«Фонтанка» подробно рассказывала о 10 лучших, по мнению редакции, книгах петербургского книжного салона этого года.