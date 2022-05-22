    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, сев

    760мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом растёт в 70 странах мира

    1606
    3 комментария

    В мире вновь растёт заболеваемость коронавирусной инфекций COVID-19. Рост зафиксирован почти в 70 странах мира. Это происходит на фоне снижения в мире тестирования на ковид, заявил на открывшейся в Женеве в воскресенье, 22 мая, 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и это происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

    Также глава ВОЗ обратил внимание на рост смертности от коронавируса в Африке, хотя в целом в мире она упала до самого низкого уровня с марта 2020 года. Гебрейесус подчеркнул, что COVID-19 «преподносил сюрпризы на каждом повороте» и всё ещё невозможно «предсказать его путь и его интенсивность».

    Гендиректор ВОЗ призвал все страны добиться охвата прививками не менее 70% населения. При этом уязвимые группы — медработники, люди старше 60 лет и те, кто имеет проблемы со здоровьем, должны быть вакцинированы на 100%, считает Гебрейесус. К настоящему времени, по его данным, лишь 57 государств достигли показателя в 70%, тогда как средний уровень в мире составляет 60%.

    Ранее «Фонтанка» писала, что заболеваемость COVID-19 на планете за неделю выросла почти вдвое.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Денеб
    Ну это же разновидность обычного гриппа.....Вроде ослабел сейчас....Большинство вакцинировано в развитых странах......Типа, готовьтесь к повторной вакцинации?
    fedorsmolov
    если я правильно помню, то всплывали в 20 году документы, что ковид будут форсить то-ли до середины 24 года, то-ли до 25. Так что эта музыка еще долго будет играть
    274488045
    Бестолковая организация, вначале распространила ковид, не захотев делать локдаун Европы, потом не сертифицирована наши прививки, а теперь опять что-то голосит. Нужно выходить из нее
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close