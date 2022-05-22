ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом растёт в 70 странах мира

В мире вновь растёт заболеваемость коронавирусной инфекций COVID-19. Рост зафиксирован почти в 70 странах мира. Это происходит на фоне снижения в мире тестирования на ковид, заявил на открывшейся в Женеве в воскресенье, 22 мая, 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и это происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Также глава ВОЗ обратил внимание на рост смертности от коронавируса в Африке, хотя в целом в мире она упала до самого низкого уровня с марта 2020 года. Гебрейесус подчеркнул, что COVID-19 «преподносил сюрпризы на каждом повороте» и всё ещё невозможно «предсказать его путь и его интенсивность».

Гендиректор ВОЗ призвал все страны добиться охвата прививками не менее 70% населения. При этом уязвимые группы — медработники, люди старше 60 лет и те, кто имеет проблемы со здоровьем, должны быть вакцинированы на 100%, считает Гебрейесус. К настоящему времени, по его данным, лишь 57 государств достигли показателя в 70%, тогда как средний уровень в мире составляет 60%.



Ранее «Фонтанка» писала, что заболеваемость COVID-19 на планете за неделю выросла почти вдвое.

