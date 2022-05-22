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    COVID-19

    Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю выросла почти вдвое

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    По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 22 мая в мире выявлено 524 232 240 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 387 878 случаев.

    Как подсчитал ТАСС, заболеваемость COVID-19 на планете растет вторую неделю подряд. В общей сложности с 15 по 21 мая было выявлено более 5,7 млн заражений — на 70% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню конца апреля.

    Также резко вверх вновь пошла смертность. За семь дней из-за ковида в мире умерли 24,9 тыс. человек, что выше показателя прошлой недели сразу на 134%. Предыдущие четыре недели фиксировалось менее 20 тыс. смертей из-за коронавируса.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в РФ первое место по суточной заболеваемости продолжает занимать Петербург.

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