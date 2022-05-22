Петербург остаётся лидером по числу новых случаев коронавируса: 318 вновь заболевших за сутки

В России за сутки официально подтверждено 4 710 новых случаев коронавируса. При этом госпитализировано 1 054 человека — на 46,5% меньше, чем накануне. Петербург вновь лидер по числу заболевших.

По данным портала «Стопкоронавирус.РФ» от 22 мая, за сутки в городе на Неве зарегистрировано 318 новых случаев COVID-19 (накануне было 339). Выздоровел 101 петербуржец. В целом по России выписано в связи с выздоровлением 5 814 человек — на 7,5% меньше, чем днём ранее.



Летальную коронавирусную статистику в РФ пополнили 80 случаев. В Петербурге подтверждено ещё 10 смертельных исходов от ковида.

