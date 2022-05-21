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    COVID-19

    Петербург снова лидер по числу заболевших коронавирусом

    870
    5 комментариев

    Три сотни новых случаев заражения коронавирусом выявили в Петербурге за минувшие сутки. Зафиксирована ковидная смерть 11 человек.

    101 петербуржец за 21 мая попал в больницу с коронавирусными осложнениями. Еще 339 человек получили положительные результаты тестов. 11 пациентов скончались.

    По России статистика зафиксировала 5 034 новых случая, 102 смерти и почти 2 тысячи госпитализаций.

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    Комментарии (5)

    Дежурный по объединению
    Ну так до 12 июня ещё далеко.. Можно и обратно про куваркоды вспомнить.
    art1354
    Пора уже на нормальную спокойную жизнь переходить, открывать наземную границу с Эстонией, чтобы хотя бы питерцы могли ездить в традиционные шоп-туры за 750 рублей туда и обратно.
    Suricat
    уже не модно это) Пора на оспу переходить, ковид всё)
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