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    Сенегал заявил о готовности поставлять газ в Европу

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    8 комментариев

    Сенегал готов работать над вопросом поставок сжиженного газа в Европу. Об этом со ссылкой на заявление президента страны и председателя Африканского союза Маки Саля по итогам переговоров с прибывшим в Дакар с визитом канцлером ФРГ Олафом Шольцем 22 мая сообщает агентство Reuters.

    По данным ТАСС, в минувшем десятилетии на шельфе Сенегала были открыты крупные месторождения нефти и газа. Их запасы оцениваются в 1 млрд баррелей извлекаемой нефти и 40 трлн куб. футов газа. В настоящий момент ведутся работы по их освоению. Ожидается, что первые значительные поставки сжиженного газа из Сенегала начнутся в 2023 году.

    Ранее «Фонтанка» писала, что газ в Европе резко подорожал на фоне отказа финской компании Gasum платить за российское топливо в рублях.

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    Комментарии (8)

    Ванька Созин
    молодцы ребята! надо ещё Венесуэле и Ирану разрешить нефть продавать. тогда и цены на неё снизятся заодно.
    Диванный Эксперт
    В Сенегале нарушают права человека. И нет демократии. США скоро будут там.
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