Сенегал заявил о готовности поставлять газ в Европу

Сенегал готов работать над вопросом поставок сжиженного газа в Европу. Об этом со ссылкой на заявление президента страны и председателя Африканского союза Маки Саля по итогам переговоров с прибывшим в Дакар с визитом канцлером ФРГ Олафом Шольцем 22 мая сообщает агентство Reuters.



По данным ТАСС, в минувшем десятилетии на шельфе Сенегала были открыты крупные месторождения нефти и газа. Их запасы оцениваются в 1 млрд баррелей извлекаемой нефти и 40 трлн куб. футов газа. В настоящий момент ведутся работы по их освоению. Ожидается, что первые значительные поставки сжиженного газа из Сенегала начнутся в 2023 году.

