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    Источник рассказал о состоянии мэра Энергодара, раненного в результате взрыва

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    17 комментариев

    Жизни мэра Энергодара (город в северо-западной части Запорожской области Украины, с марта 2022 года находится под контролем Вооружённых сил РФ. — Прим. ред.) Андрея Шевчика ничего не угрожает. Ранение лёгкое, он проходит лечение в Мелитополе. Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы во второй половине дня 22 мая сообщает ТАСС.

    «Мэр Энергодара получил лёгкое ранение. Он находится в больнице Мелитополя. В настоящее время его жизни ничего не угрожает», — отметил собеседник агентства, уточнив, что у Шевчика диагностированы баротравма ушей и перелом ключицы.

    Ранее некоторые СМИ писали, что глава новой администрации Энергодара якобы находится в реанимации.

    «Фонтанка» рассказывала, что 22 мая в результате взрыва устройства направленного действия, заложенного в электрощитовом шкафу подъезда дома в Энергодаре, ранения получили мэр города Андрей Шевчик и двое его охранников.

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    Комментарии (17)

    Ref
    Кто то должен решать насущные проблемы населения: медицина, жилье, питание, работа коммунальных служб... Устраивать покушения на таких людей могут лишь моральные уроды.
    Z O V
    Как показывает смелая экстракция азова, они только по шкафам гадить умеют и по подвалам пайки американские точить.
    Леонтий
    СБУ убивает начальство,кто на сторону РФ перекинулся.Там если не запугивать, то процентов 80 под Москву перебежит.
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