Источник рассказал о состоянии мэра Энергодара, раненного в результате взрыва

Жизни мэра Энергодара (город в северо-западной части Запорожской области Украины, с марта 2022 года находится под контролем Вооружённых сил РФ. — Прим. ред.) Андрея Шевчика ничего не угрожает. Ранение лёгкое, он проходит лечение в Мелитополе. Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы во второй половине дня 22 мая сообщает ТАСС.
«Мэр Энергодара получил лёгкое ранение. Он находится в больнице Мелитополя. В настоящее время его жизни ничего не угрожает», — отметил собеседник агентства, уточнив, что у Шевчика диагностированы баротравма ушей и перелом ключицы.
Ранее некоторые СМИ писали, что глава новой администрации Энергодара якобы находится в реанимации.
«Фонтанка» рассказывала, что 22 мая в результате взрыва устройства направленного действия, заложенного в электрощитовом шкафу подъезда дома в Энергодаре, ранения получили мэр города Андрей Шевчик и двое его охранников.