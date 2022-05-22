Мэр Энергодара и два его охранника получили ранения в результате взрыва

Глава новой администрации Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников получили ранения в результате взрыва. О происшествии со ссылкой на местные правоохранительные органы 22 мая сообщает ТАСС.



«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодар Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — уточнил собеседник агентства.

