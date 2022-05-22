    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, с-в

    761мм

    25%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Боевые действия на Украине

    Мэр Энергодара и два его охранника получили ранения в результате взрыва

    667

    Глава новой администрации Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников получили ранения в результате взрыва. О происшествии со ссылкой на местные правоохранительные органы 22 мая сообщает ТАСС.

    «Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодар Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — уточнил собеседник агентства.

    По словам источника, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинской стороны. «В его адрес неоднократно поступали угрозы. Взрыв прогремел в подъезде жилого дома, когда мэр входил», — добавил представитель правоохранительных органов.

    Энергодар — город в северо-западной части Запорожской области Украины, с марта 2022 года находится под контролем Вооруженных сил РФ.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close