Мэр Энергодара и два его охранника получили ранения в результате взрыва

Глава новой администрации Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников получили ранения в результате взрыва. О происшествии со ссылкой на местные правоохранительные органы 22 мая сообщает ТАСС.
«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодар Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — уточнил собеседник агентства.
По словам источника, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинской стороны. «В его адрес неоднократно поступали угрозы. Взрыв прогремел в подъезде жилого дома, когда мэр входил», — добавил представитель правоохранительных органов.
Энергодар — город в северо-западной части Запорожской области Украины, с марта 2022 года находится под контролем Вооруженных сил РФ.