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    Путин вновь встретится с Лукашенко. Теперь в Сочи

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    Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт очередную встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Она состоится в Сочи. График главы российского государства был озвучен 22 мая в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

    Уточняется, что о переговорах Путин и Лукашенко договорились в ходе саммита ОДКБ, который прошёл в начале этой недели в Москве.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Путин также планирует принять участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. Правда, там он не будет присутствовать лично, а пообщается с участниками мероприятия по видеосвязи.

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