Путин вновь встретится с Лукашенко. Теперь в Сочи

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт очередную встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Она состоится в Сочи. График главы российского государства был озвучен 22 мая в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».



Уточняется, что о переговорах Путин и Лукашенко договорились в ходе саммита ОДКБ, который прошёл в начале этой недели в Москве.

