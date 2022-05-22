Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме по ВКС

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который запланирован на конец мая в Бишкеке, по видеосвязи. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова в воскресенье, 22 мая, сообщает ТАСС.
«Примет участие по ВКС», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос информагентства.
В 2022 году председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перешло к Киргизии. Евразийский экономический форум проводится в той стране, которая председательствует в органах ЕАЭС. Мероприятие запланировано на 26 мая в Бишкеке. На следующий день намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет по ВКС.