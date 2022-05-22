Собаки набросились на 10-летнего мальчика у Верхнего Суздальского озера

Десятилетнего мальчика увезли в больницу после того, как во время прогулки с мамой у озера он стал жертвой нападения собак.
В полицию об инциденте у Верхнего Суздальского озера накануне сообщила местная жительница около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 22 мая. По словам женщины, на её десятилетнего сына набросились три собаки, одна из которых укусила его в ягодицу. С места происшествия горожанка уехала, сообщив, что чуть позже сама приедет в полицию, чтобы написать заявление.
Чуть позже в полицию поступила телефонограмма из детской больницы № 5 о том, что туда поступил 10-летний мальчик с укусом в правую ягодицу. После оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой.
Женщина в полицию, по состоянию на три часа дня воскресенья, заявление так и не принесла.