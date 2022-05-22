    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, с-в

    761мм

    24%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Собаки набросились на 10-летнего мальчика у Верхнего Суздальского озера

    1814
    1 комментарий

    Десятилетнего мальчика увезли в больницу после того, как во время прогулки с мамой у озера он стал жертвой нападения собак.

    В полицию об инциденте у Верхнего Суздальского озера накануне сообщила местная жительница около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 22 мая. По словам женщины, на её десятилетнего сына набросились три собаки, одна из которых укусила его в ягодицу. С места происшествия горожанка уехала, сообщив, что чуть позже сама приедет в полицию, чтобы написать заявление.

    Чуть позже в полицию поступила телефонограмма из детской больницы № 5 о том, что туда поступил 10-летний мальчик с укусом в правую ягодицу. После оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой.

    Женщина в полицию, по состоянию на три часа дня воскресенья, заявление так и не принесла.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    мухомор
    Надеюсь, с нацистами покончим и за зоошизу возьмёмся. Пора уже.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close