В коронавирусных реанимациях продолжают оставаться более 200 петербуржцев

В коронавирусных стационарах Петербурга в настоящий момент проходят лечение 1 317 жителей города. За сутки было госпитализировано 60 человек, выписано — 77.

По данным городского оперштаба за 22 мая, в реанимации, по состоянию на воскресенье, находится 201 пациент, 25 — подключены к ИВЛ. Ещё 2 328 петербуржцев лечатся от COVID-19 в амбулаторных условиях, 373 находятся на карантине.



«Фонтанка» писала, что Петербург продолжает лидировать по числу новых случаев коронавируса в РФ. За сутки в городе на Неве было инфицировано 318 человек. Ещё 10 петербуржцев скончались от ковида.

