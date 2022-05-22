    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, с-в

    761мм

    24%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    В коронавирусных реанимациях продолжают оставаться более 200 петербуржцев

    1230
    обсудить

    В коронавирусных стационарах Петербурга в настоящий момент проходят лечение 1 317 жителей города. За сутки было госпитализировано 60 человек, выписано — 77.

    По данным городского оперштаба за 22 мая, в реанимации, по состоянию на воскресенье, находится 201 пациент, 25 — подключены к ИВЛ. Ещё 2 328 петербуржцев лечатся от COVID-19 в амбулаторных условиях, 373 находятся на карантине.

    «Фонтанка» писала, что Петербург продолжает лидировать по числу новых случаев коронавируса в РФ. За сутки в городе на Неве было инфицировано 318 человек. Ещё 10 петербуржцев скончались от ковида.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close