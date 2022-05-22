Сенатор Климов предложил «денацифицировать» всю Европу

Тема денацификации Европы сейчас актуальна не только в пределах границ Украины, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, напомнив, что в УК РФ есть статья «Реабилитация нацизма».
«Экс-председатель социал-демократов Германии Оскар Лафонтен сравнил на днях слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок «с языком нацистов», пишет Saarbrücker Zeitung. Её заявления о желании «разрушить Россию» сродни языку германских нацистов и «вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», заявил видный немецкий политик», — написал сенатор Климов 22 мая в своём телеграм-канале «Русский акцент».
Так что «тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины», резюмировал он.
Напомним, что 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Все подробности происходящего на этом фоне — в онлайн-трансляции «Фонтанки».