Тема денацификации Европы сейчас актуальна не только в пределах границ Украины, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, напомнив, что в УК РФ есть статья «Реабилитация нацизма».



«Экс-председатель социал-демократов Германии Оскар Лафонтен сравнил на днях слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок «с языком нацистов», пишет Saarbrücker Zeitung. Её заявления о желании «разрушить Россию» сродни языку германских нацистов и «вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», заявил видный немецкий политик», — написал сенатор Климов 22 мая в своём телеграм-канале «Русский акцент».

