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    Сенатор Климов предложил «денацифицировать» всю Европу

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    11 комментариев

    Тема денацификации Европы сейчас актуальна не только в пределах границ Украины, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, напомнив, что в УК РФ есть статья «Реабилитация нацизма».

    «Экс-председатель социал-демократов Германии Оскар Лафонтен сравнил на днях слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок «с языком нацистов», пишет Saarbrücker Zeitung. Её заявления о желании «разрушить Россию» сродни языку германских нацистов и «вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», заявил видный немецкий политик», — написал сенатор Климов 22 мая в своём телеграм-канале «Русский акцент».

    Так что «тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины», резюмировал он.

    Напомним, что 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Все подробности происходящего на этом фоне — в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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    Комментарии (11)

    VVM1962
    Адольф в 1939 также начинал.
    265927066
    Почему только Европу? Весь мир, который выступает против России, необходимо "денацифицировать" и прижать к ногтю..........
    Леонтий
    Денацифицировать всех,ибо все козлы.Нужен только приказ.
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