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    Опубликовано видео тоннеля «Азовстали», из которого выходили пленные украинские военные

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    В СМИ появилось видео тоннеля завода «Азовсталь» в Мариуполе, из которого выходили пленные украинские военнослужащие. Кадры в воскресенье, 22 мая, опубликовало РИА Новости.

    По данным государственного информагентства, видео снял его корреспондент, зашедший вместе с бойцами батальона «Восток» армии ДНР на территорию завода после его освобождения.

    В сообщении уточняется, что это первые кадры входа в тоннель, снятые после завершения сдачи в плен украинских военных и бойцов спецподразделения «Азов».

    «Фонтанка» писала, что о полном освобождении территории «Азовстали» Минобороны РФ сообщило вечером 20 мая.

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