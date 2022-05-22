Опубликовано видео тоннеля «Азовстали», из которого выходили пленные украинские военные

В СМИ появилось видео тоннеля завода «Азовсталь» в Мариуполе, из которого выходили пленные украинские военнослужащие. Кадры в воскресенье, 22 мая, опубликовало РИА Новости.
По данным государственного информагентства, видео снял его корреспондент, зашедший вместе с бойцами батальона «Восток» армии ДНР на территорию завода после его освобождения.
В сообщении уточняется, что это первые кадры входа в тоннель, снятые после завершения сдачи в плен украинских военных и бойцов спецподразделения «Азов».
«Фонтанка» писала, что о полном освобождении территории «Азовстали» Минобороны РФ сообщило вечером 20 мая.