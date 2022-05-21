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    ДДТ не планирует отменять концерты на фоне суда над Шевчуком

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    2 комментария

    Группа ДДТ рассчитывает продолжить концертный тур, несмотря на привлечение Юрия Шевчука к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

    Организаторы концертов не сообщали ДДТ об отмене ближайших выступлений. Группа сейчас готовится к концерту в Москве 10 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя коллектива.

    «Информации от организаторов о переносе или отмене концерта нам не поступало, и надеемся, что не поступит», — добавил представитель.

    Кроме московского концерта, группа рассчитывает отыграть всё запланированное, в том числе выступления, перенесенные еще с первого пандемийного года. Это июльский концерт в Ростове-на-Дону, фестиваль в Воронежской области «Чернозём» в августе. Также в гастрольном туре выступление 24 сентября на «Газром Арене» в Петербурге.

    На Юрия Шевчука составили протокол по статье 20.3.3 КоАП после концерта в Уфе, где он высказал свое отношение к происходящим на Украине событиям. Шевчук отказался давать показания, решение примет Дзержинский районный суд Петербурга. Материалы судье пока не поступили.

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    Комментарии (2)

    VKuser199962806
    Карманный бунтарь просто себя пиарит.
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