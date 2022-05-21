ДДТ не планирует отменять концерты на фоне суда над Шевчуком

Организаторы концертов не сообщали ДДТ об отмене ближайших выступлений. Группа сейчас готовится к концерту в Москве 10 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя коллектива.

«Информации от организаторов о переносе или отмене концерта нам не поступало, и надеемся, что не поступит», — добавил представитель.

Кроме московского концерта, группа рассчитывает отыграть всё запланированное, в том числе выступления, перенесенные еще с первого пандемийного года. Это июльский концерт в Ростове-на-Дону, фестиваль в Воронежской области «Чернозём» в августе. Также в гастрольном туре выступление 24 сентября на «Газром Арене» в Петербурге.