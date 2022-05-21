ДДТ не планирует отменять концерты на фоне суда над Шевчуком

Группа ДДТ рассчитывает продолжить концертный тур, несмотря на привлечение Юрия Шевчука к ответственности за дискредитацию ВС РФ.
Организаторы концертов не сообщали ДДТ об отмене ближайших выступлений. Группа сейчас готовится к концерту в Москве 10 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя коллектива.
«Информации от организаторов о переносе или отмене концерта нам не поступало, и надеемся, что не поступит», — добавил представитель.
Кроме московского концерта, группа рассчитывает отыграть всё запланированное, в том числе выступления, перенесенные еще с первого пандемийного года. Это июльский концерт в Ростове-на-Дону, фестиваль в Воронежской области «Чернозём» в августе. Также в гастрольном туре выступление 24 сентября на «Газром Арене» в Петербурге.
На Юрия Шевчука составили протокол по статье 20.3.3 КоАП после концерта в Уфе, где он высказал свое отношение к происходящим на Украине событиям. Шевчук отказался давать показания, решение примет Дзержинский районный суд Петербурга. Материалы судье пока не поступили.