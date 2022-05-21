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    «В понедельник уже на заводе». Вице-губернатор Соколов улетает из Петербурга

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    Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов улетает из города, чтобы уже в понедельник начать руководить «АвтоВАЗом».

    Соколов рассказал «Фонтанке», что покидает город 21 мая. С понедельника его ждут в Тольятти.

    О том, что город остается без вице-губернатора, стало известно накануне. Кто его заменит пока неизвестно.

    Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов был назначен вице-губернатором в конце 2019 года. В его функционал входили дорожный, транспортный, инвестиционный и туристический блоки, а после ухода вице-губернатора Евгения Елина — еще и комитет по промышленной политике. За время работы Соколова в Смольном было запущено несколько ожидаемых инфраструктурных объектов — в частности, начато строительство новых развязок ЗСД, включая Витебскую. Кроме того, город перешел на работу с новым подрядчиком по метростроению — «Метростроем Северной столицы». Запущен переход города на новую модель транспортного обслуживания, а «Горэлектротранс» начал программу модернизации предприятия.

    © Фонтанка.Ру

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