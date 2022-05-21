Минэкономразвития выступило против выхода России из ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ответил на обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова по поводу законопроекта о выходе из ВТО — министр считает, что России стоит сохранить участие в организации, несмотря на санкции. Выдержки из его письма 21 мая опубликовало РБК.
Аргументов против выхода несколько. Во-первых, ВТО поддерживает российский экспорт, и отказ от этого инструмента создаст риски для бизнеса и граждан. Во-вторых, выход из организации не уменьшит количество обязательств России, но лишит её всех прав. В-третьих, Россия не сможет участвовать в разработке новых правил глобальной торговли. И, наконец, правила ВТО не ограничивают Россию в принятии мер по защите безопасности.
Ранее 20 мая Владимир Путин заявил о необходимости актуализации стратегии участия России в ВТО и проверки законности решений зарубежных контрагентов.
Законопроект о выходе России из ВТО был внесен в Госдуму 21 марта — после того, как 14 государств-членов заявили о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле.
Нынешний законопроект, который комментировал Максим Решетников, был разработан КПРФ еще в 2018 году. Мнение Минэкономразвития запросил глава партии Геннадий Зюганов. Ответ был направлен ему еще 5 мая.