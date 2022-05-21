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    Экономика и санкции

    Минэкономразвития выступило против выхода России из ВТО

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    11 комментариев

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников ответил на обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова по поводу законопроекта о выходе из ВТО — министр считает, что России стоит сохранить участие в организации, несмотря на санкции. Выдержки из его письма 21 мая опубликовало РБК.

    Аргументов против выхода несколько. Во-первых, ВТО поддерживает российский экспорт, и отказ от этого инструмента создаст риски для бизнеса и граждан. Во-вторых, выход из организации не уменьшит количество обязательств России, но лишит её всех прав. В-третьих, Россия не сможет участвовать в разработке новых правил глобальной торговли. И, наконец, правила ВТО не ограничивают Россию в принятии мер по защите безопасности.

    Ранее 20 мая Владимир Путин заявил о необходимости актуализации стратегии участия России в ВТО и проверки законности решений зарубежных контрагентов.

    Законопроект о выходе России из ВТО был внесен в Госдуму 21 марта — после того, как 14 государств-членов заявили о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле.

    Нынешний законопроект, который комментировал Максим Решетников, был разработан КПРФ еще в 2018 году. Мнение Минэкономразвития запросил глава партии Геннадий Зюганов. Ответ был направлен ему еще 5 мая.

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    Комментарии (11)

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    Когда Путин пенсию поднимет народу?
    Vasya11
    Продолжаем дальше виновато склонять голову перед Западом?
    Ждём когда пинком под зад нас проводят?
    Как же трудно властям запомнить, что дыма без огня, не бывает.
    Раз начали тему раскручивать. Значит рано или поздно к этому прийдут.
    Уж лучше самим обуться, и мирно выйти из этой организации самим.
    А там уж, если попросят вернуться? Затребовать долгосрочные гарантии о безопасности в торговле без ущемления прав по участию во всех сферах торговли на мировом рынке.
    Лично моё мнение!!!
    Леонтий
    Подумаешь ВТО. Относительно серьезные люди пишут,что проект Петра умер,в СПБ теперь хватит населения 1 млн. и тд и тп.Короче ,либо много сумасшедших в РФ стало,либо мы тут чего-то не понимаем.
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