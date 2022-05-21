Минэкономразвития выступило против выхода России из ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ответил на обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова по поводу законопроекта о выходе из ВТО — министр считает, что России стоит сохранить участие в организации, несмотря на санкции. Выдержки из его письма 21 мая опубликовало РБК.

Аргументов против выхода несколько. Во-первых, ВТО поддерживает российский экспорт, и отказ от этого инструмента создаст риски для бизнеса и граждан. Во-вторых, выход из организации не уменьшит количество обязательств России, но лишит её всех прав. В-третьих, Россия не сможет участвовать в разработке новых правил глобальной торговли. И, наконец, правила ВТО не ограничивают Россию в принятии мер по защите безопасности.