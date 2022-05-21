21 мая центральный участок ЗСД с севера на юг будет закрыт с 14 часов до полуночи

21 мая на центральном участке Западного скоростного диаметра пройдет фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест». А это значит, что часть трассы ЗСД будет закрыта для движения автомобилистов. В первую очередь это коснется тех, кто планирует в субботу ехать по ЗСД с севера города на юг.



Поделиться Поделиться





21 мая с 14:00 и до полуночи закрыто движение транспорта по заезду с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении.

С 14:00 до 00:00 закрыто движение транспорта на всём участке от Богатырского пр. до наб. р. Екатерингофки в южном направлении (в северном направлении движение осуществляется в обычном режиме). Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский пр.



Для движения транспорта закрыты следующие заезды на ЗСД в южном направлении:



• с 14:00 до 00:00 закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении,

• с 14:00 до 00:00 закрыт заезд на ЗСД с Васильевского острова в южном направлении.

С 21:00 до 00:00 будет также закрыт съезд с ЗСД на наб. р. Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на наб. Макарова.

Точки перекрытий обозначены на интерактивной карте, а также на нашей схеме.



Поделиться Поделиться



