«Бутылочное горлышко» на М-11 ликвидируют уже ночью

Ремонт, ставший причиной неожиданной для автомобилистов пробки на платной трассе М-11, будет завершен ночью. Об этом вечером 20 мая «Фонтанке» сообщили в ГК «Автодор».



В пресс-службе компании пояснили, что идет ремонт деформационного шва и добавили, что он будет проведен максимально оперативно.

Напомним, что на 6-километровую пробку на платной трассе пожаловались автомобилисты. «2 затора на выезд, второй на несколько километров», — написал читатель «Фонтанки» Юрий и советовал объезжать затор стороной.