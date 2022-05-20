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    «Бутылочное горлышко» на М-11 ликвидируют уже ночью

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    1 комментарий

    Ремонт, ставший причиной неожиданной для автомобилистов пробки на платной трассе М-11, будет завершен ночью. Об этом вечером 20 мая «Фонтанке» сообщили в ГК «Автодор».

    В пресс-службе компании пояснили, что идет ремонт деформационного шва и добавили, что он будет проведен максимально оперативно.

    Напомним, что на 6-километровую пробку на платной трассе пожаловались автомобилисты. «2 затора на выезд, второй на несколько километров», — написал читатель «Фонтанки» Юрий и советовал объезжать затор стороной.

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    Комментарии (1)

    Роман Иванов
    М11 только построили, а на подходах уже нужно расширять, дорога должна иметь резерв и позволять делать ремонт.
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