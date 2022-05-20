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    На платной трассе М-11 автомобилисты не могут протиснуться в «бутылочное горлышко» и стоят в пробке

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    2 комментария

    Плановые ремонтные работы на скоростной автомобильной дороге «Москва — Петербург» испортили горожанам вечер пятницы. Как сообщают 20 мая читатели «Фонтанки», вместо дыма от костра они дышали выхлопными газами.

    «С приходом тепла проснулись лучшие планировщики дорожных работ! И не где-нибудь, а на платной трассе, М-11. В пятницу вечером, конечно. 2 затора на выезд, второй на несколько километров, минут 40–50 ползти! Вроде швы меняют, закрыто по 2 полосы. Так что выбирайте пути объезда», — советует Юрий.

    Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на 6 километров. Рядом багровеет по причине ремонта Московское шоссе.

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    Комментарии (2)

    Pilat
    Это фирменный стиль Питера и Лен области по ремонту дорог
    NoName1234
    Стойте в платной пробке
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