На платной трассе М-11 автомобилисты не могут протиснуться в «бутылочное горлышко» и стоят в пробке

Плановые ремонтные работы на скоростной автомобильной дороге «Москва — Петербург» испортили горожанам вечер пятницы. Как сообщают 20 мая читатели «Фонтанки», вместо дыма от костра они дышали выхлопными газами.
«С приходом тепла проснулись лучшие планировщики дорожных работ! И не где-нибудь, а на платной трассе, М-11. В пятницу вечером, конечно. 2 затора на выезд, второй на несколько километров, минут 40–50 ползти! Вроде швы меняют, закрыто по 2 полосы. Так что выбирайте пути объезда», — советует Юрий.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на 6 километров. Рядом багровеет по причине ремонта Московское шоссе.