Газета «Деловой Петербург» перестанет выходить на цветной бумаге

Петербургская газета «Деловой Петербург» больше не будет выходить на цветной бумаге. Об этом 20 мая рассказали представители издания в своем Telegram-канале.
Газета печаталась на традиционных розовых страницах с момента основания в 1993 году.
«Нет, это не санкции виной и не проблемы в бумажной отрасли. Решение о переходе на белую бумагу было принято еще в прошлом году. Так получилось, что бумагу необходимого нам цвета, просто перестали выпускать в нужных количествах», — объяснили в издании.
Представители газеты назвали отказ от цветной бумаги «просто сменой обертки».
Недавно газета «Ведомости» сообщила, что отказалась от своего фирменного стиля со цветом. Теперь издание будет печататься на белой бумаге.