Газета «Деловой Петербург» перестанет выходить на цветной бумаге

Петербургская газета «Деловой Петербург» больше не будет выходить на цветной бумаге. Об этом 20 мая рассказали представители издания в своем Telegram-канале.



Газета печаталась на традиционных розовых страницах с момента основания в 1993 году.

«Нет, это не санкции виной и не проблемы в бумажной отрасли. Решение о переходе на белую бумагу было принято еще в прошлом году. Так получилось, что бумагу необходимого нам цвета, просто перестали выпускать в нужных количествах», — объяснили в издании.