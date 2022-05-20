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    Газета «Деловой Петербург» перестанет выходить на цветной бумаге

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    7 комментариев

    Петербургская газета «Деловой Петербург» больше не будет выходить на цветной бумаге. Об этом 20 мая рассказали представители издания в своем Telegram-канале.

    Газета печаталась на традиционных розовых страницах с момента основания в 1993 году.

    «Нет, это не санкции виной и не проблемы в бумажной отрасли. Решение о переходе на белую бумагу было принято еще в прошлом году. Так получилось, что бумагу необходимого нам цвета, просто перестали выпускать в нужных количествах», — объяснили в издании.

    Представители газеты назвали отказ от цветной бумаги «просто сменой обертки».

    Недавно газета «Ведомости» сообщила, что отказалась от своего фирменного стиля со цветом. Теперь издание будет печататься на белой бумаге.

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    Комментарии (7)

    pride
    На туалетной начнут выпускать? Каков деловой климат в СПб на такой и газетенка бумаге выходит. Прям индикатор.
    Леонтий
    Забыл,когда бумажную газету в руках держал.
    22.22
    Лучше подходит для улечного сортира!
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