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    «Ведомости» начали выходить на белой бумаге

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    1 комментарий

    Начиная с 19 мая газета «Ведомости» начала выходить на белой бумаге. Отказаться от своего фирменного стиля и цвета издание заставила приостановка поставок на рынок РФ европейской бумаги.

    «С этого четверга печатный выпуск газеты «Ведомости» начнет выходить на классической белой бумаге», — передает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора издания Михаила Нелюбина.

    Как уточнили информагентству в пресс-службе газеты, при возобновлении поставок этой бумаги в Россию будет рассмотрена возможность о возвращении к фирменному цвету.

    «Ведомости» — российская ежедневная деловая газета, основанная в 1999 году.

    29 апреля Евразийская экономическая комиссия приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на бумагу, картон и другие материалы, используемые в полиграфическом производстве. Как сообщили в Минцифры РФ, этот шаг должен поддержать полиграфическую и издательскую отрасли, будет способствовать насыщению отечественного рынка различными видами мелованного картона и бумаги, а также сдерживанию роста розничных цен за счет уменьшения себестоимости готовой продукции. Решение будет действовать в течение шести месяцев.

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    Комментарии (1)

    274580688
    кто-нибудь читал в бумажном виде? как бумага?
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