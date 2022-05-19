«Ведомости» начали выходить на белой бумаге

Начиная с 19 мая газета «Ведомости» начала выходить на белой бумаге. Отказаться от своего фирменного стиля и цвета издание заставила приостановка поставок на рынок РФ европейской бумаги.
«С этого четверга печатный выпуск газеты «Ведомости» начнет выходить на классической белой бумаге», — передает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора издания Михаила Нелюбина.
Как уточнили информагентству в пресс-службе газеты, при возобновлении поставок этой бумаги в Россию будет рассмотрена возможность о возвращении к фирменному цвету.
«Ведомости» — российская ежедневная деловая газета, основанная в 1999 году.