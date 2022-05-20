В Новой Голландии открыли выставку инсталляций с зеркальной и дополненной реальностью

В галерее цифрового искусства «Цифергауз», расположенной на третьем этаже «Дома 12», открылась новая выставка, и посетить ее можно бесплатно. Это проект российского скульптора и перформера Саши Фроловой «Калейдоскоп» (0+).



С произведениями этого автора петербуржцы, уже побывавшие в галерее «Цифергауз», знакомы: в доме есть две постоянные инсталляции Саши. Теперь художница, номинировавшаяся на премию Кандинского, более полно раскрывает свой мир.

