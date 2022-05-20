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    Выставки

    В Новой Голландии открыли выставку инсталляций с зеркальной и дополненной реальностью

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    Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
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    В галерее цифрового искусства «Цифергауз», расположенной на третьем этаже «Дома 12», открылась новая выставка, и посетить ее можно бесплатно. Это проект российского скульптора и перформера Саши Фроловой «Калейдоскоп» (0+).

    С произведениями этого автора петербуржцы, уже побывавшие в галерее «Цифергауз», знакомы: в доме есть две постоянные инсталляции Саши. Теперь художница, номинировавшаяся на премию Кандинского, более полно раскрывает свой мир.

    Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
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    Выставка выстроена вокруг инсталляции «Калейдоскоп», а залы вокруг нее воплощают различные переживания и чувства.

    «Произведения художницы множатся и преломляются в зеркальных поверхностях, в видеоряде, в дополненной реальности и переливающихся лентикулярах, — рассказывают организаторы выставки замысел. — Калейдоскоп собирает все эти миры в единое целое».

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    Сама автор говорит, что хочет, «чтобы зритель попытался не понять, а именно почувствовать форму, заворожиться, застыть, восхититься, перестать анализировать и начать воспринимать».

    Выставка в высокотехнологичном общественном пространстве «Газпром нефти» будет работать до 17 июля ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Вход — по регистрации.

    Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
    Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

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