Петербургский детдом продолжает судиться из-за дееспособности своего воспитанника Савелия. Нужны средства на экспертизу

В Петербургском городском суде продолжается судебное разбирательство по возвращению дееспособности подопечному детского дома №4 Савелю. 18-летнему юноше предстоит пройти независимую психиатрическую экспертизу. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе учреждения 20 мая.

К следующему заседанию запланировано участие врача-эксперта, у которого Савелий в прошлый раз проходил обследование», — отметили в пресс-службе учреждения.

Сейчас Савелий заканчивает обучение в Мультицентре во Всеволжске. За прошедшие месяцы учёбы он стал более общительным и уверенным в себе. Следующее заседание назначено на 28 июня.

У Савелия умерла мать, он вместе с братом остался в одной квартире с пьющим отцом. 17-летний юноша сам вызвал органы опеки. Братьев изъяли из семьи. Старшего отправили в психоневрологический интернат, а младшего, Савелия, — в детский дом в Павловске, где он отметил совершеннолетие. С подачи органов опеки юношу лишили дееспособности, за него вступился детский дом. Подробнее историю читайте в материале «Мальчик, который выжил» на «Фонтанке».