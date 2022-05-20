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    Петербургский детдом продолжает судиться из-за дееспособности своего воспитанника Савелия. Нужны средства на экспертизу

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    1 комментарий

    В Петербургском городском суде продолжается судебное разбирательство по возвращению дееспособности подопечному детского дома №4 Савелю. 18-летнему юноше предстоит пройти независимую психиатрическую экспертизу. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе учреждения 20 мая.

    «Суд допустил проведение дополнительной психиатрической экспертизы на предмет заболевания Савелия. Сейчас на нее изыскиваются дополнительные средства.

    К следующему заседанию запланировано участие врача-эксперта, у которого Савелий в прошлый раз проходил обследование», — отметили в пресс-службе учреждения.

    Сейчас Савелий заканчивает обучение в Мультицентре во Всеволжске. За прошедшие месяцы учёбы он стал более общительным и уверенным в себе. Следующее заседание назначено на 28 июня.

    У Савелия умерла мать, он вместе с братом остался в одной квартире с пьющим отцом. 17-летний юноша сам вызвал органы опеки. Братьев изъяли из семьи. Старшего отправили в психоневрологический интернат, а младшего, Савелия, — в детский дом в Павловске, где он отметил совершеннолетие. С подачи органов опеки юношу лишили дееспособности, за него вступился детский дом. Подробнее историю читайте в материале «Мальчик, который выжил» на «Фонтанке».

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    Комментарии (1)

    VKuser181384498
    В Комитете по социальной политике, у депутатов денег нет для экспертизы сироте? Я помню тетке, которая развлекалась в Турции и поломалась прыгнув куда-то, Смольный выделил деньги на лечение в Турции и на дорогу. Фонтанка писала об этом и сам Беглов говорил. Здесь деньги изыскивают на экспертизу, будто миллионы стоит экспертиза.
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