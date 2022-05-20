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    Памятник Екатерине II на площади Островского чистили от следов зимы. На очереди — Пушкин

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    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    К памятнику Екатерине II на площади Островского в Петербурге в пятницу подъехали автомобиль-вышка и несколько реставраторов. Фигуру императрицы очищали губкой с пеной и мыли водой из шланга. Вниманием не обделили и её сподвижников.

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    «Это работа, которую музей проводит ежегодно. Уничтожаются последствия неблагоприятного зимнего, осеннего периодов. В это время накапливаются загрязнения, их нужно оперативно удалять с памятников. Это делают наши штатные реставраторы», — сообщили «Фонтанке» 20 мая в Музее городской скульптуры.

    Следующий в очереди на помывку — памятник Александру Пушкину на площади Искусств, после него преобразить планируют и другие скульптуры. Когда «банные процедуры» планируют завершить, пока что неясно.

    «Такие работы обычно проводятся при благоприятных погодных условиях, иногда выезды приходится задерживать из-за дождей или недостаточно высоких температур», — объяснили в музее.

    Для помывки памятников, как правило, используются специальные средства для различных видов металла и постаментов. Задача — не только помыть памятники, но и защитить их от агрессивного внешнего воздействия.

    Кстати, с помывкой памятников в этом году в Петербурге не обошлось без курьеза. Жители Владимирского округа не дождались специалистов, договорились с ЖКС и отмыли памятник Пушкину самостоятельно.

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