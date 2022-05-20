Памятник Екатерине II на площади Островского чистили от следов зимы. На очереди — Пушкин

К памятнику Екатерине II на площади Островского в Петербурге в пятницу подъехали автомобиль-вышка и несколько реставраторов. Фигуру императрицы очищали губкой с пеной и мыли водой из шланга. Вниманием не обделили и её сподвижников.

«Это работа, которую музей проводит ежегодно. Уничтожаются последствия неблагоприятного зимнего, осеннего периодов. В это время накапливаются загрязнения, их нужно оперативно удалять с памятников. Это делают наши штатные реставраторы», — сообщили «Фонтанке» 20 мая в Музее городской скульптуры.

Следующий в очереди на помывку — памятник Александру Пушкину на площади Искусств, после него преобразить планируют и другие скульптуры. Когда «банные процедуры» планируют завершить, пока что неясно.



«Такие работы обычно проводятся при благоприятных погодных условиях, иногда выезды приходится задерживать из-за дождей или недостаточно высоких температур», — объяснили в музее.



Для помывки памятников, как правило, используются специальные средства для различных видов металла и постаментов. Задача — не только помыть памятники, но и защитить их от агрессивного внешнего воздействия.

