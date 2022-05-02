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    Солнце русской словесности отмыли ночью на Пушкинской площади. Отмывали местные жители — тайно и сами

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    3 комментария

    Об очистке памятника Александру Пушкину от птичьего помета и других наслоений накануне написали в группе «Граждане Владимирского округа», стало известно «Фонтанке» 2 мая.

    «Сегодня ночью 1 Мая была проведена секретная спецоперация по помывке нашего символа Общественной группы «Граждане Владимирского округа», первого на земле памятника Пушкину Александру Сергеевичу», — сообщают в группе.

    Жители округа сетовали на то, что городские службы на жалобы и просьбы очистить памятник сообщали, что он не включен в программу плана помывки на этот год.

    Поэтому граждане договорились с ЖКС и с помощью шланга смыли грязь, а потом вручную протерли постамент.

    Автор: Граждане Владимирского округа

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    Комментарии (3)

    Opioman
    Кто писал статью? Давно у нас Пушкинская площадь появилась?
    angel of death
    вот так эти граждане могут абсолютно случайно понять одну истину, связанную с тем, что те, кто кое-где сидят, оказываются не очень-то и нужны =)))))
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