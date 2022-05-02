Солнце русской словесности отмыли ночью на Пушкинской площади. Отмывали местные жители — тайно и сами

Об очистке памятника Александру Пушкину от птичьего помета и других наслоений накануне написали в группе «Граждане Владимирского округа», стало известно «Фонтанке» 2 мая.

«Сегодня ночью 1 Мая была проведена секретная спецоперация по помывке нашего символа Общественной группы «Граждане Владимирского округа», первого на земле памятника Пушкину Александру Сергеевичу», — сообщают в группе.

Жители округа сетовали на то, что городские службы на жалобы и просьбы очистить памятник сообщали, что он не включен в программу плана помывки на этот год.



Поэтому граждане договорились с ЖКС и с помощью шланга смыли грязь, а потом вручную протерли постамент.