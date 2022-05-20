Голикова заявила, что в РФ стало значительно меньше зарегистрированных безработных

С 9 по 16 мая в России на 11 тысяч сократилось число зарегистрированных безработных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она отметила снижение числа работников, находящихся в простое и работающих на неполной занятости.
«С 9 по 16 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 11 тыс. человек, до 679,1 тыс. Также мы отмечаем снижение числа работников, находящихся в простое, с 148,9 тыс. до 136,1 тыс. и работников на неполной занятости — со 131 тыс. до 122,5 тыс. человек», — цитирует Голикову 20 мая «Интерфакс».
Вице-премьер добавила, что на портале «Работа России» доступно более двух миллионов вакансий — почти в три раза больше, чем официальное число безработных в стране. По словам Голиковой, «необходимо продолжать тщательно анализировать ситуацию, которая складывается на рынке труда, чтобы своевременно принимать профилактические меры». Также она напомнила, что с 15 мая начала действовать отсрочка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
В начале мая отмечалось, что количество российских работников в простое с марта увеличилось почти в три раза — почти до 100 тысяч. На тот момент 675 тысяч россиян были зарегистрированы как безработные.