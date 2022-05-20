Голикова заявила, что в РФ стало значительно меньше зарегистрированных безработных

С 9 по 16 мая в России на 11 тысяч сократилось число зарегистрированных безработных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она отметила снижение числа работников, находящихся в простое и работающих на неполной занятости.

«С 9 по 16 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 11 тыс. человек, до 679,1 тыс. Также мы отмечаем снижение числа работников, находящихся в простое, с 148,9 тыс. до 136,1 тыс. и работников на неполной занятости — со 131 тыс. до 122,5 тыс. человек», — цитирует Голикову 20 мая «Интерфакс».