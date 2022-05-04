С начала марта число российских работников в простое выросло почти в три раза

Почти 100 тысяч работающих россиян находятся в режиме простоя, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с Владимиром Путиным в среду, 4 мая. Это на 12% больше, чем 20 апреля, и почти в три раза больше, чем в начале марта.
«Мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют эти сведения в Пенсионный фонд, и мы видим, что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в простое и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях», — заявил Котяков.
20 апреля Минтруд сообщал, что в России в простое находятся около 98 тысяч работников предприятий — в 2,5 раза больше, чем в начале марта. К увольнению заявлены 50 тысяч сотрудников, однако массовых сокращений пока не фиксируется.
По информации министра труда и финансов, на сегодняшний день 675 тысяч россиян зарегистрированы как безработные. При этом центры занятости готовы предложить гражданам 1,9 миллиона вакансий.
Согласно прогнозу Центра стратегических разработок, до конца текущего года экономика России может лишиться 2 миллионов рабочих мест. Это приведет к росту безработицы в стране с 4,4% до 7,1–7,8%.