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    Экономика и санкции

    С начала марта число российских работников в простое выросло почти в три раза

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    9 комментариев

    Почти 100 тысяч работающих россиян находятся в режиме простоя, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с Владимиром Путиным в среду, 4 мая. Это на 12% больше, чем 20 апреля, и почти в три раза больше, чем в начале марта.

    «Мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют эти сведения в Пенсионный фонд, и мы видим, что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в простое и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях», — заявил Котяков.

    20 апреля Минтруд сообщал, что в России в простое находятся около 98 тысяч работников предприятий — в 2,5 раза больше, чем в начале марта. К увольнению заявлены 50 тысяч сотрудников, однако массовых сокращений пока не фиксируется.

    По информации министра труда и финансов, на сегодняшний день 675 тысяч россиян зарегистрированы как безработные. При этом центры занятости готовы предложить гражданам 1,9 миллиона вакансий.

    Согласно прогнозу Центра стратегических разработок, до конца текущего года экономика России может лишиться 2 миллионов рабочих мест. Это приведет к росту безработицы в стране с 4,4% до 7,1–7,8%.

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    Комментарии (9)

    Денеб
    И это только начало......подождите до июня, когда закончатся выплаты по пособиям уволенным ранее.......
    Гера-Фотич
    Что значит в простое? Это что трамваи в парке? Пишите - безработные! А если им деньги платят - пишите в оплачиваемом отпуске!
    angel of death
    а если вы запросите данные из ФНС о том, сколько людей сегодня не платит взносы - вы увидите, что число реальной безработицы весьма существенно отличается от ваших официальных данных
    ибо реальные безработные - не платят ни в фнс, ни в фсс, ни в пфр, и все их банковские счета - нулевые (а сведения о списках банковских счетов - есть у ФНС, соответственно они же могут запрашивать по ним выписки и видеть, сколько реальных граждан сидят без работы)

    в стране формируется другой АПОЖ - число реально безработных сидят реально без пособий, без реальной поддержки гос-ва, без 1 МРОТ на месяц, и как эти люди сегодня живут и выживают, и за счёт чего - большой вопрос... и этим людям гос-во чё-та не торопится помогать, а проблеме этой уж лет 20....
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