С начала марта число российских работников в простое выросло почти в три раза

Почти 100 тысяч работающих россиян находятся в режиме простоя, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с Владимиром Путиным в среду, 4 мая. Это на 12% больше, чем 20 апреля, и почти в три раза больше, чем в начале марта.

«Мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют эти сведения в Пенсионный фонд, и мы видим, что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в простое и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях», — заявил Котяков.



20 апреля Минтруд сообщал, что в России в простое находятся около 98 тысяч работников предприятий — в 2,5 раза больше, чем в начале марта. К увольнению заявлены 50 тысяч сотрудников, однако массовых сокращений пока не фиксируется.

