МИД Италии подтвердил: «план мира» между Россией и Украиной существует и передан в ООН

Рим действительно передал в ООН план по мирному урегулированию ситуации на Украине, подтвердил заместитель главы МИД Италии Манлио Ди Стефано. Как он рассказал 20 мая, план, как и писали СМИ, разделен на четыре направления.
«Четыре направления, которые предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины, обеспеченный международной политической гарантией и связанный с процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам и, в частности, по спорным регионам Крыма и Донбасса, а также подписание нового многостороннего соглашения о реорганизации международных балансов, начиная с отношений между Европейским Союзом и Россией», — объяснил замглавы МИД Италии в соцсети (цитата по РИА Новости).
Реализация плана, по словам Ди Стефано, может идти под эгидой «международной группы содействия», из представителей разных стран, ООН и ЕС. Они же должны будут создать миротворческие и наблюдательные миссии. Также на них будет поддержка восстановления через «конференцию доноров».