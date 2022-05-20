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    МИД Италии подтвердил: «план мира» между Россией и Украиной существует и передан в ООН

    1594
    12 комментариев

    Рим действительно передал в ООН план по мирному урегулированию ситуации на Украине, подтвердил заместитель главы МИД Италии Манлио Ди Стефано. Как он рассказал 20 мая, план, как и писали СМИ, разделен на четыре направления.

    «Четыре направления, которые предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины, обеспеченный международной политической гарантией и связанный с процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам и, в частности, по спорным регионам Крыма и Донбасса, а также подписание нового многостороннего соглашения о реорганизации международных балансов, начиная с отношений между Европейским Союзом и Россией», — объяснил замглавы МИД Италии в соцсети (цитата по РИА Новости).

    Реализация плана, по словам Ди Стефано, может идти под эгидой «международной группы содействия», из представителей разных стран, ООН и ЕС. Они же должны будут создать миротворческие и наблюдательные миссии. Также на них будет поддержка восстановления через «конференцию доноров».

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    Комментарии (12)

    265055770
    Может им сначала евреев с арабами помирить?
    274873041
    Блин, это так... "мило", план мира. Итальянцы такие незамутненные, как будто прилетели с другой планеты, увидели, какой беспредел тут творится и вот внесли свою лепту в перемирие)
    07A
    Пленные азовцы за мир!
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