Защита от топора. Полиция показала, с каким огоньком автомобилисты разбирали ПДД в Купчино

Полицейский главк проиллюстрировал дорожный конфликт во Фрунзенском районе Петербурга, в результате которого один из водителей оказался в больнице, а второй приходит в себя в отделе.



Судя по видео, которое публикует ГУ МВД по Петербургу и области 20 мая, манеру езды на Белградской улице, 32 водители «Форда» и «Мазды» накануне обсуждали с «группой» поддержки. В дипломатии оба оказались не сильны: пинались, пугали, стреляли.

