Защита от топора. Полиция показала, с каким огоньком автомобилисты разбирали ПДД в Купчино

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Полицейский главк проиллюстрировал дорожный конфликт во Фрунзенском районе Петербурга, в результате которого один из водителей оказался в больнице, а второй приходит в себя в отделе.
Судя по видео, которое публикует ГУ МВД по Петербургу и области 20 мая, манеру езды на Белградской улице, 32 водители «Форда» и «Мазды» накануне обсуждали с «группой» поддержки. В дипломатии оба оказались не сильны: пинались, пугали, стреляли.
Полиция показала топор, которым, по словам 46-летнего водителя «Форда», его стращал оппонент из «Мазды». В ответ он дважды выстрелил из травматического «Макарыча». Целился в ноги, одна из пуль попала в бедро 30-летнему противнику.
Раненого госпитализировали в удовлетворительном состоянии, сообщала «Фонтанка». Стрелок сдал пистолет и получил протокол за потребление наркотических средств. Не исключено, что отвечать ему придётся ещё и по уголовной статье: вопрос о возбуждении дела решается.