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    Защита от топора. Полиция показала, с каким огоньком автомобилисты разбирали ПДД в Купчино

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    4 комментария

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Полицейский главк проиллюстрировал дорожный конфликт во Фрунзенском районе Петербурга, в результате которого один из водителей оказался в больнице, а второй приходит в себя в отделе.

    Судя по видео, которое публикует ГУ МВД по Петербургу и области 20 мая, манеру езды на Белградской улице, 32 водители «Форда» и «Мазды» накануне обсуждали с «группой» поддержки. В дипломатии оба оказались не сильны: пинались, пугали, стреляли.

    Полиция показала топор, которым, по словам 46-летнего водителя «Форда», его стращал оппонент из «Мазды». В ответ он дважды выстрелил из травматического «Макарыча». Целился в ноги, одна из пуль попала в бедро 30-летнему противнику.

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    Раненого госпитализировали в удовлетворительном состоянии, сообщала «Фонтанка». Стрелок сдал пистолет и получил протокол за потребление наркотических средств. Не исключено, что отвечать ему придётся ещё и по уголовной статье: вопрос о возбуждении дела решается.

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    Комментарии (4)

    муматор
    как не травмат, так либо наркоман, либо с судимостью в прошлом. Это по такому принципы теперь лицензии выдают?
    Денеб
    Из жизни культурной столицы....
    AndrewBarsik
    Всех, кто устраивает конфликты на дорогах, - надо отправлять на передовую на личном транспорте с тем оружием, с которым вступили в конфликт.
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