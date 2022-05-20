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    Путь свободен. Водителям разрешено пользоваться съездом кольцевой на Пулковское шоссе

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    Освободить съезд петербургской кольцевой автодороги от упавшего с грузовика контейнера удалось раньше запланированного. Ограничения сняты, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 20 мая.

    Как уточнили в пресс-службе, съезд № 3 с Пулковского шоссе по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо КАД открыт для водителей с 13:40. На уборку контейнера с проезжей части закладывали три часа, на деле потребовалось вдвое меньше.

    Контейнер упал с грузовика накануне днём, да так, что повредил опору наземного пешеходного перехода. Пролёт рисковал обрушиться, к вечеру его демонтировали.

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