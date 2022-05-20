«Мак», «Макдак» и «Нашмак»: россияне предложили 1000 новых имен для «Макдоналдса»

Новый собственник российского «Макдоналдса» выбирает название из тысячи вариантов и пока не определился, сообщили в Минпромторге, который собирал предложения россиян.

«Обращаем ваше внимание на то, что сбор предложений для нового названия MCDONALD'S уже закончен. Окончательное название ещё не выбрано. Поступившие варианты (а их более тысячи) направлены собственнику. Всем спасибо за креатив!» — говорится в сообщении ведомства 20 мая в его Telegram-канале.

Комментарии к опросу доступны — в них россияне предлагают всё: от «Мак», «Макдак» и «Нашмак» до «Маковский» и «Закусон» и «Папа бургер».