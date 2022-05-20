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    «Мак», «Макдак» и «Нашмак»: россияне предложили 1000 новых имен для «Макдоналдса»

    2146
    16 комментариев

    Новый собственник российского «Макдоналдса» выбирает название из тысячи вариантов и пока не определился, сообщили в Минпромторге, который собирал предложения россиян.

    «Обращаем ваше внимание на то, что сбор предложений для нового названия MCDONALD'S уже закончен. Окончательное название ещё не выбрано. Поступившие варианты (а их более тысячи) направлены собственнику. Всем спасибо за креатив!» — говорится в сообщении ведомства 20 мая в его Telegram-канале.

    Комментарии к опросу доступны — в них россияне предлагают всё: от «Мак», «Макдак» и «Нашмак» до «Маковский» и «Закусон» и «Папа бургер».

    В то же время чиновники не исключают, что название и рецепты оригинального «Макдоналдса» в России удастся сохранить.

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    Комментарии (16)

    RichiS
    Шмяк
    Otkating
    НашМак!

    Когда-то я был студентом...
    DEMOMON
    WеCьМак
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