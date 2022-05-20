Песков заявил, что Россия никому не будет поставлять газ бесплатно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не намерена поставлять газ бесплатно. Таким образом он прокомментировал заявление финской компании Gasum о возможности прекращения поставок российского газа уже в ночь с пятницы на субботу.



«Мы не имеем информации обо всех компаниях, с которыми заключены контракты у «Газпрома». Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, в «Газпроме». Но, очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — цитирует Пескова 20 мая РИА Новости.

