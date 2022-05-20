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    Песков заявил, что Россия никому не будет поставлять газ бесплатно

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    1 комментарий

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не намерена поставлять газ бесплатно. Таким образом он прокомментировал заявление финской компании Gasum о возможности прекращения поставок российского газа уже в ночь с пятницы на субботу.

    «Мы не имеем информации обо всех компаниях, с которыми заключены контракты у «Газпрома». Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, в «Газпроме». Но, очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — цитирует Пескова 20 мая РИА Новости.

    «Фонтанка» писала, что финская государственная компания Gasum заявила о прекращении поставок российского газа рано утром в субботу, 21 мая. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

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    Комментарии (1)

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    т.е. на посыл, что контрагент прекращает с нами отношения этот человек реагирует фразой "поставлять бесплатно не будем"? как это связать вообще?
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