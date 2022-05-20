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    «Авито» уверяет, что продажа доли Prosus не повлияет на бизнес компании в РФ

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    Продажа доли Prosus в «Авито» не повлияет на развитие бизнеса компании в России. Об этом 20 мая заявили представители «Авито».

    «Авито» продолжит функционировать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом. Это решение является логичным продолжением ранее принятого решения о выделении «Авито» в автономный бизнес и не влияет на планы и возможности развития бизнеса «Авито» в РФ», — цитирует комментарий компании ТАСС.

    В компании добавили, что «Авито» продолжит работать независимо, во главе с гендиректором Владимиром Правдивым, и реализовывать намеченную ранее стратегию.

    Ранее нидерландская компания Prosus, акционер «Авито», объявила о намерении продать свою долю. Уточнялось, что «Авито» выделяется из состава компании OLX Group в самостоятельную российскую компанию и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers.

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