«Авито» уверяет, что продажа доли Prosus не повлияет на бизнес компании в РФ

Продажа доли Prosus в «Авито» не повлияет на развитие бизнеса компании в России. Об этом 20 мая заявили представители «Авито».
«Авито» продолжит функционировать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом. Это решение является логичным продолжением ранее принятого решения о выделении «Авито» в автономный бизнес и не влияет на планы и возможности развития бизнеса «Авито» в РФ», — цитирует комментарий компании ТАСС.
В компании добавили, что «Авито» продолжит работать независимо, во главе с гендиректором Владимиром Правдивым, и реализовывать намеченную ранее стратегию.
Ранее нидерландская компания Prosus, акционер «Авито», объявила о намерении продать свою долю. Уточнялось, что «Авито» выделяется из состава компании OLX Group в самостоятельную российскую компанию и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers.