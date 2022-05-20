Компания Prosus из Нидерландов решила продать Avito

Технологический инвестор Prosus из Нидерландов решил выйти из российского бизнеса Avito. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте компании.
«25 марта 2022 года мы объявили о выходе Avito из OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus приняла решение о выходе из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя своей доли Avito», — гласит сообщение от 20 мая.
Основное юридическое лицо Avito в России — ООО «КЕХ еКоммерц», которое полностью принадлежит нидерландской OLX Global B.V. Последней, в свою очередь, владеет группа Prosus — подразделение южноафриканского холдинга Naspers.
Сервис для объявлений Avito работает в России в течение 15 лет, с 2007 года. В декабре 2021-го Avito обогнал Craigslist и стал, по данным SimilarWeb, самым посещаемым сайтом объявлений в мире. Naspers, который владеет основной долей в Prosus, консолидировал Avito в 2019 году.