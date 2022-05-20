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    Компания Prosus из Нидерландов решила продать Avito

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    2 комментария

    Технологический инвестор Prosus из Нидерландов решил выйти из российского бизнеса Avito. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте компании.

    «25 марта 2022 года мы объявили о выходе Avito из OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus приняла решение о выходе из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя своей доли Avito», — гласит сообщение от 20 мая.

    Основное юридическое лицо Avito в России — ООО «КЕХ еКоммерц», которое полностью принадлежит нидерландской OLX Global B.V. Последней, в свою очередь, владеет группа Prosus — подразделение южноафриканского холдинга Naspers.

    Сервис для объявлений Avito работает в России в течение 15 лет, с 2007 года. В декабре 2021-го Avito обогнал Craigslist и стал, по данным SimilarWeb, самым посещаемым сайтом объявлений в мире. Naspers, который владеет основной долей в Prosus, консолидировал Avito в 2019 году.

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    Комментарии (2)

    Аристотель
    надо покупать
    wbons
    а помойка оказывается нидерландо- южноафриканская
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