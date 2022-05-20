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    В Ленинградском зоопарке выполнили прихоть серьёзной птицы из Австралии

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    Работники Ленинградского зоопарка выполнили прихоть Василия Ивановича — так зовут эму, который приехал к ним из Австралии.

    Ленинградский зоопарк

    Как сообщили 20 мая в пресс-службе Ленинградского зоопарка, крупную птицу полили холодной водой из шланга. Переживать за питомца не стоит — его закалке можно только позавидовать.

    «Работники, которые ухаживают за ним, только пожимают плечами. То австралийской птице захочется зарыться в снег, то холодный душ принять. Одно можно сказать точно: наш питомец закалённый и очень активный как зимой, так и летом», — добавили там.

    «Фонтанка» писала, что на днях в Ленинградском зоопарке наблюдали драматичное сражение броненосца Шарика с мячиком. На кадрах, опубликованных зверинцем, зверь переворачивается на спину и начинает дрыгать лапками.

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