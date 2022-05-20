В Ленинградском зоопарке выполнили прихоть серьёзной птицы из Австралии

Работники Ленинградского зоопарка выполнили прихоть Василия Ивановича — так зовут эму, который приехал к ним из Австралии.

Как сообщили 20 мая в пресс-службе Ленинградского зоопарка, крупную птицу полили холодной водой из шланга. Переживать за питомца не стоит — его закалке можно только позавидовать.



«Работники, которые ухаживают за ним, только пожимают плечами. То австралийской птице захочется зарыться в снег, то холодный душ принять. Одно можно сказать точно: наш питомец закалённый и очень активный как зимой, так и летом», — добавили там.

