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    Битва двух шариков из Ленинградского зоопарка: круглый броненосец играл с мячиком, а потом оба покатились

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    1 комментарий

    Настало время важных новостей из Ленинградского зоопарка: там состоялось драматичное сражение броненосца Шарика со своей игрушкой — тоже шариком. Видео схватки поделилась пресс-служба зверинца 17 мая.

    «Этот непоседливый зверёк любит сражаться со своими игрушками. Может показаться, что наш питомец терпит поражение. Но поверьте, мячику не поздоровилось, ведь был и второй раунд», — заверили в зоопарке.

    Ленинградский зоопарк

    На кадрах видно, как броненосец кидается на мяч, но что-то идет не так: игрушка укатывается, а зверь переворачивается на спину и начинает дрыгать лапками. Потом Шарик встает и невозмутимо уползает по своим делам.

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    Комментарии (1)

    hal9000
    Шарик эт Украина а броненосец эт Россия..так подошли-Коклы Коклы вы че офигели чтоли..ща как дам искандером..и сами грохнулись..
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