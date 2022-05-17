Битва двух шариков из Ленинградского зоопарка: круглый броненосец играл с мячиком, а потом оба покатились

Настало время важных новостей из Ленинградского зоопарка: там состоялось драматичное сражение броненосца Шарика со своей игрушкой — тоже шариком. Видео схватки поделилась пресс-служба зверинца 17 мая.



«Этот непоседливый зверёк любит сражаться со своими игрушками. Может показаться, что наш питомец терпит поражение. Но поверьте, мячику не поздоровилось, ведь был и второй раунд», — заверили в зоопарке.