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    Шойгу заявил, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 1908 украинских военных

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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии ведомства в пятницу, 20 мая, сообщил о сдаче в плен 1 908 украинских военнослужащих, ранее заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

    «На данный момент сложили оружие 1 908 человек. Напомню, что до этого там сложили оружие 1 387 морских пехотинцев», — заявил Шойгу.

    По словам министра обороны, группировки ВС РФ, ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса и близки к завершению освобождения ЛНР.

    Напомним, ранее Минобороны РФ показало видео выхода военнопленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Подробнее о том, что сейчас происходит на территории блокированного российскими военными комбината, читайте и смотрите на «Фонтанке».

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