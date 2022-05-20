Банки начали увеличивать лимиты по льготной ипотеке до 30 млн рублей, сочетая субсидированную ставку с рыночной

Решение правительства РФ позволяет банкам увеличить сумму кредита по ипотеке с господдержкой с 12 до 30 млн рублей. Это касается жилья, приобретаемого в Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области. В других регионах планка повышается до 15 млн рублей.
При этом сумма именно льготного кредита останется прежней, но у банка появится возможность сочетать субсидированную ставку с рыночной, которая будет применяться для суммы сверх 12 млн рублей.
Банки уже начали повышать лимиты, в частности, ВТБ объявил об этом 20 мая.
«Сочетание льготной и рыночной ипотеки — абсолютно новый продукт для нашего рынка, который значительно расширяет возможности покупателей квартир в новостройках, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — Он позволяет не ограничиваться суммой кредита в 12 млн рублей и приобрести объект более высокого уровня или расширенной площади. При этом ставка для заемщика будет однозначной, что крайне важно в нынешних экономических условиях. Клиенты смогут решить свой квартирный вопрос на годы вперед с учетом выгодного процента по ипотеке».
С начала 2022 банк оформил 40 тысяч кредитов по ипотеке с господдержкой на 160 млрд рублей, по семейной ипотеке — около 19 тысяч сделок примерно на 100 млрд рублей, что в семь раз больше показателя за тот же отрезок 2021 года.