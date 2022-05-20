Банки начали увеличивать лимиты по льготной ипотеке до 30 млн рублей, сочетая субсидированную ставку с рыночной

Решение правительства РФ позволяет банкам увеличить сумму кредита по ипотеке с господдержкой с 12 до 30 млн рублей. Это касается жилья, приобретаемого в Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области. В других регионах планка повышается до 15 млн рублей.

При этом сумма именно льготного кредита останется прежней, но у банка появится возможность сочетать субсидированную ставку с рыночной, которая будет применяться для суммы сверх 12 млн рублей.