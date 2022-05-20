    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, вос

    766мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.4eur64.94
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Банки начали увеличивать лимиты по льготной ипотеке до 30 млн рублей, сочетая субсидированную ставку с рыночной

    112
    обсудить

    Решение правительства РФ позволяет банкам увеличить сумму кредита по ипотеке с господдержкой с 12 до 30 млн рублей. Это касается жилья, приобретаемого в Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области. В других регионах планка повышается до 15 млн рублей.

    При этом сумма именно льготного кредита останется прежней, но у банка появится возможность сочетать субсидированную ставку с рыночной, которая будет применяться для суммы сверх 12 млн рублей.

    Банки уже начали повышать лимиты, в частности, ВТБ объявил об этом 20 мая.

    «Сочетание льготной и рыночной ипотеки — абсолютно новый продукт для нашего рынка, который значительно расширяет возможности покупателей квартир в новостройках, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — Он позволяет не ограничиваться суммой кредита в 12 млн рублей и приобрести объект более высокого уровня или расширенной площади. При этом ставка для заемщика будет однозначной, что крайне важно в нынешних экономических условиях. Клиенты смогут решить свой квартирный вопрос на годы вперед с учетом выгодного процента по ипотеке».

    С начала 2022 банк оформил 40 тысяч кредитов по ипотеке с господдержкой на 160 млрд рублей, по семейной ипотеке — около 19 тысяч сделок примерно на 100 млрд рублей, что в семь раз больше показателя за тот же отрезок 2021 года.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close