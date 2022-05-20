    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, вос

    766мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.4eur64.94
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    На южном участке КАД из-за ремонта перекроют ещё один съезд

    2054
    обсудить

    На развязке КАД с Пулковским шоссе в связи с проведением аварийных работ по устранению колейности перекроют съезд № 2 — по направлению из аэропорта Пулково на внутреннее кольцо. Об этом «Фонтанке» 20 мая сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

    Как уточнили в дорожном ведомстве, на период с 24 по 26 мая на данном участке будет перекрываться одна полоса из двух имеющихся. А в ночь с 25 на 26 мая дополнительно для укладки асфальтобетона съезд перекроют полностью.

    Фото: Пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения на съезде будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения, пообещали в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

    Фото: Пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Ранее «Фонтанка» писала, что из-за дорожного ремонта на южном участке КАД также перекроют два съезда на развязке с Московским шоссе.

    Фото: Пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад»
    Фото: Пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close