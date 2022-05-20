На южном участке КАД из-за ремонта перекроют ещё один съезд

На развязке КАД с Пулковским шоссе в связи с проведением аварийных работ по устранению колейности перекроют съезд
Как уточнили в дорожном ведомстве, на период с 24 по 26 мая на данном участке будет перекрываться одна полоса из двух имеющихся. А в ночь с 25 на 26 мая дополнительно для укладки асфальтобетона съезд перекроют полностью.
Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения на съезде будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения, пообещали в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».
Ранее «Фонтанка» писала, что из-за дорожного ремонта на южном участке КАД также перекроют два съезда на развязке с Московским шоссе.