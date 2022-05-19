На юге КАД из-за дорожного ремонта полностью перекроют два съезда

На развязке КАД с Московским шоссе на юге Петербурга полностью перекроют два съезда —
Как сообщили «Фонтанке» 19 мая в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», съезды с Витебского проспекта и с Московского шоссе на внешнее кольцо КАД будут недоступны для автомобилистов на период с 26 мая по 10 июня.
На месте ремонтных работ установят временные дорожные знаки, водоналивные оградительные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. Выполнять работы будет генподрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой», уточнили в дорожном ведомстве.
Ранее «Фонтанка» писала, что на южном участке КАД в последние дни мая также перекроют одну полосу, а по нескольким ограничат скорость.