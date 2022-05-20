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    Госдума предлагает отменить возрастное ограничение для контрактников

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    26 комментариев

    Депутаты Государственной думы Андрей Картаполов и Андрей Красов 20 мая внесли на рассмотрение законопроект, который отменяет возрастное ограничение для службы в ВС РФ по контракту.

    Согласно действующему закону, служить в армии по контракту можно с 18 и до 40 лет с российским гражданством и до 30 с иностранным. Депутаты Картаполов и Красов предлагают оставить в тексте формулировку «Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет».

    «Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам», — написали депутаты в пояснительной записке.

    Генерал-полковник Картаполов — бывший замминистра обороны и начальник Главного военно-политического управления ВС РФ. Ныне председатель комитета ГД по обороне.

    Полковник Красов — Герой России, бывший замкомандира Псковской дивизии, также руководил Рязанским воздушно-десантным командным училищем. Геройское звание получил после событий в Южной Осетии.

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    Комментарии (26)

    vfhbr
    Теперь очередь из пенсионеров выстроится в военкоматы. Ур-ря!.
    Daryad
    может, в первую очередь депутатов туда отправить? пусть послужат...
    Z O V
    Как сподвижники укро.питеков возбудились! Засуньте свою иронию в шаровары.Вы не допускаете мысли, что в России есть много верных Сынов и Дочерей Отечества, которые готовы пойти по контракту, чтобы защищать свою Родину, но которые не могут это сделать это по возрасту?
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