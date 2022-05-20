Госдума предлагает отменить возрастное ограничение для контрактников

Депутаты Государственной думы Андрей Картаполов и Андрей Красов 20 мая внесли на рассмотрение законопроект, который отменяет возрастное ограничение для службы в ВС РФ по контракту.
Согласно действующему закону, служить в армии по контракту можно с 18 и до 40 лет с российским гражданством и до 30 с иностранным. Депутаты Картаполов и Красов предлагают оставить в тексте формулировку «Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет».
«Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам», — написали депутаты в пояснительной записке.
Генерал-полковник Картаполов — бывший замминистра обороны и начальник Главного военно-политического управления ВС РФ. Ныне председатель комитета ГД по обороне.
Полковник Красов — Герой России, бывший замкомандира Псковской дивизии, также руководил Рязанским воздушно-десантным командным училищем. Геройское звание получил после событий в Южной Осетии.