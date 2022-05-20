Госдума предлагает отменить возрастное ограничение для контрактников

Депутаты Государственной думы Андрей Картаполов и Андрей Красов 20 мая внесли на рассмотрение законопроект, который отменяет возрастное ограничение для службы в ВС РФ по контракту.

Согласно действующему закону, служить в армии по контракту можно с 18 и до 40 лет с российским гражданством и до 30 с иностранным. Депутаты Картаполов и Красов предлагают оставить в тексте формулировку «Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет».