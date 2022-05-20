Основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta в Белоруссии преследуют как террористов

О возбуждении дела в отношении Степана Путило и Яна Рудика 20 мая сообщает БелТА со ссылкой на следком. «С 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста. Вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам», — убеждены в СК.

За организацию и руководство террористической организацией правоохранительные органы Белоруссии привлекли основателя телеграм-канала Nexta. Ресурс, считает республиканский СК, использовался для дестабилизации и радикализации.

Также в СК обратили внимание, что сам Путило и ряд его сторонников находятся за пределами страны, при этом они подталкивали к преступлениям живущих в Белоруссии граждан.

Nexta признали экстремистским в республике еще в 2020 году, позже канал стал и террористическим.