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    Основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta в Белоруссии преследуют как террористов

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    7 комментариев

    За организацию и руководство террористической организацией правоохранительные органы Белоруссии привлекли основателя телеграм-канала Nexta. Ресурс, считает республиканский СК, использовался для дестабилизации и радикализации.

    О возбуждении дела в отношении Степана Путило и Яна Рудика 20 мая сообщает БелТА со ссылкой на следком. «С 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста. Вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам», — убеждены в СК.

    Также в СК обратили внимание, что сам Путило и ряд его сторонников находятся за пределами страны, при этом они подталкивали к преступлениям живущих в Белоруссии граждан.

    Nexta признали экстремистским в республике еще в 2020 году, позже канал стал и террористическим.

    Рейс Ryanair, следовавший 23 мая 2021 года из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. 6 мая ее приговорили к 6 годам лишения свободы. Девушке было предъявлено обвинение в разжигании вражды. Также ей инкриминировали вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организацию насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, угрозы в отношении судьи и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

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    Комментарии (7)

    274655793
    И вот нас вызывают В особый наш отдел Скажи а почему ты... Вместе с танком не сгорел?
    274480869
    Почему "как"? Так и есть
    07A
    К ответу врагов народа!
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