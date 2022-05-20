Сбербанк нашёл замену троим ушедшим в отставку топ-менеджерам

Сотрудникам ПАО «Сбербанк» объявили о назначении новых руководителей трёх блоков, взамен ушедших в отставку из-за санкций. Об этом со ссылкой на близкий к банку источник утром 20 мая сообщает «Интерфакс».



По данным информагентства, руководителем блока «Сеть продаж» назначена председатель Сибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина, исполнять обязанности руководителя блока «Управление благосостоянием» будет гендиректор «Сбербанк страхование жизни» Игорь Кобзарь, и. о. руководителя блока «Финансы» станет директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

