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    Экономика и санкции

    Сбербанк нашёл замену троим ушедшим в отставку топ-менеджерам

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    3 комментария

    Сотрудникам ПАО «Сбербанк» объявили о назначении новых руководителей трёх блоков, взамен ушедших в отставку из-за санкций. Об этом со ссылкой на близкий к банку источник утром 20 мая сообщает «Интерфакс».

    По данным информагентства, руководителем блока «Сеть продаж» назначена председатель Сибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина, исполнять обязанности руководителя блока «Управление благосостоянием» будет гендиректор «Сбербанк страхование жизни» Игорь Кобзарь, и. о. руководителя блока «Финансы» станет директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

    В Сбербанке «Интерфаксу» данную информацию подтвердили.

    «Фонтанка» писала, что в начале этой недели было объявлено об отставке сразу троих топ-менеджеров Сбербанка — зампредов правления Александра Бурико и Сергея Мальцева, а также члена правления банка Натальи Алымовой. Они вместе с рядом других руководителей Сбера в начале мая попали под блокирующие санкции США.

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    Комментарии (3)

    АбурБанк
    Опять профессионалы высшей пробы.
    07A
    Отправил резюме на эти вакансии. Не ответили. Не повезло!
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