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    Иностранец задержан после жалобы школьницы на рукоблуда в Рыбацком. Он завсегдатай её двора

    2009
    6 комментариев

    Тесное знакомство с российским уголовным законодательством предстоит иностранцу, который, по версии следствия, искал внимания школьницы в Невском районе Петербурга. Он живёт по соседству, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая.

    42-летнего гражданина Узбекистана задержали накануне на Шлиссельбургском проспекте, 31. С оперативниками уголовного розыска разойтись ему не удалось у собственного дома. Мужчину доставили к следователю, который ждал его с уголовным делом по статье о развратных действиях (135 УК).

    В основе дела лежит заявление жительницы Петербурга, которая рассказала о домогательствах к 14-летней дочери. Вечером 14 мая девочка стала жертвой нездорового влечения моложавого мужчины в чёрной кепке в нескольких минутах от дома иностранца, у высотки напротив Богородицкой церкви.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (6)

    Игoрь
    Рукоблуд - это онанист, а не тот, кто лапает.
    Неглупая
    Теперь это всё для русского - иностранцы. Других у меня для вас нет
    Софокл Аристархович
    Все флаги в гости будут к нам!
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