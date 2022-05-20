Иностранец задержан после жалобы школьницы на рукоблуда в Рыбацком. Он завсегдатай её двора

Тесное знакомство с российским уголовным законодательством предстоит иностранцу, который, по версии следствия, искал внимания школьницы в Невском районе Петербурга. Он живёт по соседству, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая.

42-летнего гражданина Узбекистана задержали накануне на Шлиссельбургском проспекте, 31. С оперативниками уголовного розыска разойтись ему не удалось у собственного дома. Мужчину доставили к следователю, который ждал его с уголовным делом по статье о развратных действиях (135 УК).