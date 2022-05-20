Дело Шевчука из Уфы едет в Петербург

Районный суд Уфы отправил протокол по делу Юрия Шевчука в Петербург, решив, что такова подсудность. Пока материалы до города не добрались.

О решении Советского районного суда Уфы 20 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Известно, что материалы направлены в Дзержинский районный суд, но пока они не поступили.



Протокол по статье 20.3.3 Кодекса административных правонарушений был составлен на основателя группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта в Уфе местной полицией. Со сцены музыкант говорил о своем отношении к родине, гибели солдат и мирного населения. Слова были сочтены дискредитацией российской армии.