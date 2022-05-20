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    Дело Шевчука из Уфы едет в Петербург

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    3 комментария

    Районный суд Уфы отправил протокол по делу Юрия Шевчука в Петербург, решив, что такова подсудность. Пока материалы до города не добрались.

    О решении Советского районного суда Уфы 20 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Известно, что материалы направлены в Дзержинский районный суд, но пока они не поступили.

    Протокол по статье 20.3.3 Кодекса административных правонарушений был составлен на основателя группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта в Уфе местной полицией. Со сцены музыкант говорил о своем отношении к родине, гибели солдат и мирного населения. Слова были сочтены дискредитацией российской армии.

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    Комментарии (3)

    azatoth
    Эээ, мы просили вернуть нам наш 2007-й, а вернули нам наш 1987-й
    mixpapa
    Юрий Юлианович - человек чести! Уважаю!
    А дела...? Ну пусть шьют... Больше то - один хрен ничего не умеют...
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