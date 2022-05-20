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    В Минцифры назвали число сотрудников IT-компаний, желающих получить отсрочку от армии

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    1 комментарий

    В России было подано 8,7 тысяч заявок от ИТ-компаний на отсрочку от армии для сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

    Больше всего заявлений поступило из Москвы и Подмосковья – 1700 и 800 соответственно. Петербург оказался на третьем месте: оформить отсрочку от армии компании посчитали необходимым для 600 сотрудников.

    По данным ведомства, средний возраст специалистов, претендующих на отсрочку, – 24 года. В своей сфере они работают около 2 лет.

    В Минцифры заявляют, что полученные списки сотрудников будут направлены в Минобороны до 1 июня. Решения об отсрочке будут приниматься уже после этой даты.

    Напомним, что отсрочка от армии в сфере IT – одна из мер поддержки отрасли.

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    Комментарии (1)

    hal9000
    да пусть они лучше идут в армию..всеравно от никакого толка..госуслуги работают через пень колоду..все время ошибку выдает..гибдд постоянно виснет..я незнаю что там за айти специалисты работают если элементарные вещи не могут наладить..тока на кассу мастера ходить за зарплатой..проспали весь универ ..их нигде не примут в европе на работу..
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