В Минцифры назвали число сотрудников IT-компаний, желающих получить отсрочку от армии

В России было подано 8,7 тысяч заявок от ИТ-компаний на отсрочку от армии для сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.



Больше всего заявлений поступило из Москвы и Подмосковья – 1700 и 800 соответственно. Петербург оказался на третьем месте: оформить отсрочку от армии компании посчитали необходимым для 600 сотрудников.

