В Минцифры назвали число сотрудников IT-компаний, желающих получить отсрочку от армии

В России было подано 8,7 тысяч заявок от ИТ-компаний на отсрочку от армии для сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Больше всего заявлений поступило из Москвы и Подмосковья – 1700 и 800 соответственно. Петербург оказался на третьем месте: оформить отсрочку от армии компании посчитали необходимым для 600 сотрудников.
По данным ведомства, средний возраст специалистов, претендующих на отсрочку, – 24 года. В своей сфере они работают около 2 лет.
В Минцифры заявляют, что полученные списки сотрудников будут направлены в Минобороны до 1 июня. Решения об отсрочке будут приниматься уже после этой даты.
Напомним, что отсрочка от армии в сфере IT – одна из мер поддержки отрасли.