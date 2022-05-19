Певица Рианна родила сына

У певицы Рианны и рэпера Ракима Майерса (A$AP Rocky) родился сын. Об этом 19 мая сообщает телеканал TMZ.
Это первый ребенок пары. По данным телеканала, роды проходили в Лос-Анджелесе. Имя малыша пока не сообщается.
В апреле Майерса задержали в аэропорту Лос-Анджелеса по делу о стрельбе. Он летел с Барбадоса, где отдыхал с Рианной.
Майерс находился под следствием полицейского управления Лос-Анджелеса в связи со стрельбой 6 ноября. Потерпевший позже сообщил, что Майерс с двумя приятелями подошел к нему и выстрелил три-четыре раза. Одна пуля задела левую ногу мужчины. Ранее об этом инциденте СМИ не сообщали.