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    Певица Рианна родила сына

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    7 комментариев

    У певицы Рианны и рэпера Ракима Майерса (A$AP Rocky) родился сын. Об этом 19 мая сообщает телеканал TMZ.

    Это первый ребенок пары. По данным телеканала, роды проходили в Лос-Анджелесе. Имя малыша пока не сообщается.

    В апреле Майерса задержали в аэропорту Лос-Анджелеса по делу о стрельбе. Он летел с Барбадоса, где отдыхал с Рианной.

    Майерс находился под следствием полицейского управления Лос-Анджелеса в связи со стрельбой 6 ноября. Потерпевший позже сообщил, что Майерс с двумя приятелями подошел к нему и выстрелил три-четыре раза. Одна пуля задела левую ногу мужчины. Ранее об этом инциденте СМИ не сообщали.

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    Комментарии (7)

    Danik
    В Санкт-Петербурге должны как-то реагировать на это???
    Чесгря по барабану!
    iayaaz
    вот если бы Джигурда родил - об этом стоило написать...
    Леонтий
    Гип гип УРА!!
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