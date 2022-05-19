Певица Рианна родила сына

У певицы Рианны и рэпера Ракима Майерса (A$AP Rocky) родился сын. Об этом 19 мая сообщает телеканал TMZ.



Это первый ребенок пары. По данным телеканала, роды проходили в Лос-Анджелесе. Имя малыша пока не сообщается.

В апреле Майерса задержали в аэропорту Лос-Анджелеса по делу о стрельбе. Он летел с Барбадоса, где отдыхал с Рианной.