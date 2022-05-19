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    В Курской области снова неспокойно: губернатор сообщил об обстреле Алексеевки

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    В Глушковском районе Курской области снова неспокойно. Как сообщает вечером 19 мая губернатор региона Роман Старовойт, обстреляны несколько сёл.

    По данным Старовойта, речь идет о сёлах Алексеевка и Дроновка (находится немного севернее). По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

    Напомним, что Алексеевка подвергается обстрелу уже четвертый раз, а утренний обстрел 19 мая поселка Тёткино в Глушковском районе Курской области стал причиной трагедии: погиб один человек, пострадали еще несколько.

    Также в ходе утреннего обстрела были повреждены несколько домов. Пожарным пришлось тушить возникшие возгорания. Власти обещали оказать пострадавшим всю возможную помощь.

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