В Курской области снова неспокойно: губернатор сообщил об обстреле Алексеевки

В Глушковском районе Курской области снова неспокойно. Как сообщает вечером 19 мая губернатор региона Роман Старовойт, обстреляны несколько сёл.
По данным Старовойта, речь идет о сёлах Алексеевка и Дроновка (находится немного севернее). По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что Алексеевка подвергается обстрелу уже четвертый раз, а утренний обстрел 19 мая поселка Тёткино в Глушковском районе Курской области стал причиной трагедии: погиб один человек, пострадали еще несколько.
Также в ходе утреннего обстрела были повреждены несколько домов. Пожарным пришлось тушить возникшие возгорания. Власти обещали оказать пострадавшим всю возможную помощь.