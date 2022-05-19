Медведев заговорил по-французски, отвечая Западу по поставкам зерна

Рассуждая о поставках зерна из России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сравнил «европейцев» с героем произведения «12 стульев» Кисой Воробьяниновым. В частности, он припомнил фразу: Je ne mange pas six jours — «Я не ел шесть дней».



«Странам — импортёрам нашей пшеницы и других продуктов питания — придётся без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Печально. Сами виноваты», — написал Медведев 19 мая в своем телеграм-канале.