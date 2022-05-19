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    Медведев заговорил по-французски, отвечая Западу по поставкам зерна

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    2 комментария

    Рассуждая о поставках зерна из России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сравнил «европейцев» с героем произведения «12 стульев» Кисой Воробьяниновым. В частности, он припомнил фразу: Je ne mange pas six jours — «Я не ел шесть дней».

    «Странам — импортёрам нашей пшеницы и других продуктов питания — придётся без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Печально. Сами виноваты», — написал Медведев 19 мая в своем телеграм-канале.

    По его словам, Россия готова выполнять обязательства в полном объеме, но и от торговых партнёров ждёт содействия, в том числе на международных площадках, и никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку не будет.

    Также Медведев отметил, что у РФ есть все возможности, чтобы продовольствие у других стран было, а продовольственных кризисов не случилось.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество может решить проблему нехватки продовольствия только при условии поставок из России, Украины и Белоруссии.

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    Комментарии (2)

    261839681
    Вроде неграмотно, с лексической ошибкой.
    Или так в оригинале?
    Dazdraperma
    Нет хлеба? Можно есть пирожные. Ну, или полуяблоки.
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